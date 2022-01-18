Экспертный совет "Единой России" поддержал единые правила онлайн-голосования

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Экспертный совет "Единой России" по законотворческой деятельности поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это решение было принято на заседании совета во вторник.

"Законопроект "Единой России" предусматривает защиту данных, которые должны оставаться тайными, [определяет] компетенции избиркомов различных уровней, которые вправе нормативно регулировать порядок дистанционного голосования и основные требования к нему, а также случаи, когда ДЭГ проводится", - сказал глава совета, первый замруководителя фракции единороссов в Госдуме Дмитрий Вяткин.

По его словам, нормы законопроекта будут носить постоянный и рамочный характер. "Решение по проведению голосования будет приниматься при назначении выборов ежегодно избиркомом соответствующего уровня", - сообщил депутат, добавив, что экспертный совет "поддерживает данный проект и рекомендует координационному совету фракции его рассмотреть".

В свою очередь зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев отметил, что комиссия не первый год использует систему ДЭГ. "При этом я бы хотел подчеркнуть, что вряд ли когда-нибудь в ближайшем обозримом будущем мы сможем сказать, что система ДЭГ будет единственной, которая используется в избирательном процессе", - сказал Булаев.

Он напомнил, что существуют две платформы системы ДЭГ: федеральная и московская. "Нам представляется, что эти платформы могут работать в одном согласованном режиме, нет противоречий, которые носили бы неразрешимый характер. Деятельность платформ регулируется одинаковыми правилами ее использования. Поэтому в законопроекте прописана возможность использования и региональных государственных информационных систем", - добавил зампред ЦИК, пояснив, что это касается московской платформы.

Он отметил, что в законопроекте прописано, что региональные платформы могут быть использованы на выборах, если они имеют соответствующую сертификацию и аттестацию. "Мне представляется весьма маловероятным, что кто-то еще в субъектах может найти интеллектуальный, технический и финансовый ресурс, чтобы создать подобного рода платформу. Но две платформы, которые есть, могут дать возможность людям, не имеющим по разным обстоятельствам возможность прийти на избирательный участок, проголосовать дистанционно. Это удобно, я сам голосовал так уже дважды", - заключил Булаев.

О наблюдателях

Как подчеркнул в ходе заседания совета первый замглавы думской фракции "Единой России" Дмитрий Вяткин, все права наблюдателей, в том числе общественных, при проведении ДЭГ будут обеспечены. Так, отметил он, закон сегодня предусматривает общее правило и общие подходы к наблюдателям на избирательных участках, эти общие нормы "должны гарантировать права наблюдателей и возможность вообще проведения наблюдения при использовании любой формы голосования, где бы оно ни происходило".

"При доработке этого законопроекта, если он будет принят в первом чтении, ко второму чтению мы обязательно обратим внимание на то, необходимо ли будет поправить что-то непосредственно в общих нормах. Если требуются какие-то особенности при проведении и осуществлении наблюдения, в том числе общественного наблюдения, то, наверное, их необходимо будет указать либо отрегулировать через нормативные акты, которые издает Центральная избирательная комиссия", - подчеркнул Вяткин.

О проекте

Депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин в декабре внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить единые правила проведения ДЭГ для всех регионов и на выборах всех уровней. Согласно документу онлайн-голосование может проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информсистем.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что комиссия на выборах в 2022 году планирует немного расширить применение ДЭГ. По ее словам, выбор регионов для проведения онлайн-голосования будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям Центризбиркома. На выборах в сентябре 2021 года система ДЭГ применялась в семи регионах РФ - Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.