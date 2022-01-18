Госдума в январе намерена рассмотреть 118 законопроектов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума в течение января планирует рассмотреть 118 законопроектов. Это следует из постановления о календаре работы депутатов с 18 по 26 января, которое парламентарии приняли на пленарном заседании во вторник.

Как напомнил в ходе рассмотрения вопроса первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в январе депутаты планируют провести в общей сложности четыре пленарных заседания. "Предполагается 118 законопроектов рассмотреть, в том числе [в повестку] включены и 15 законопроектов, предложенных фракциями к приоритетному рассмотрению", - отметил Жуков.

Кроме того, напомнил он, на 26 января у депутатов запланировано проведение правительственного часа, на который приглашен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выступит перед депутатами с докладом на тему "Об актуальных вопросах внешней политики РФ".

По словам Жукова, в примерной программе законопроектной работы депутатов в ходе всей весенней 157 законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению. Так, отметил он, депутаты намерены рассмотреть президентские инициативы "О гражданстве РФ" и о внесении изменений в закон "О государственном оборонном заказе". "Среди первоочередных законопроектов второго чтения отмечу законопроекты из плана реализации Думой послания президента [Федеральному собранию]", - подчеркнул Жуков.

"Кроме того, очевидно, что программа нашей законопроектной работы будет дополнена законопроектами, направленными на исполнение [нового] Послания президента РФ Федеральному собранию, и иными первоочередными законопроектами по мере их поступления и рассмотрения Советом Государственной думы", - отметил Жуков.