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Лавров обсудил с губернатором Астраханской области сотрудничество со странами Каспия

В беседе также затрагивалась тема проведения в Астрахани VII Каспийского медиафорума и организации мотопробега "Каспий - море дружбы"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным рассмотрел аспекты сотрудничества региона с прикаспийскими государствами. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы затрагивались актуальные вопросы сотрудничества Астраханской области с прикаспийскими государствами и странами СНГ, тематика проведения в Астрахани VII Каспийского медиафорума и организации мотопробега "Каспий - море дружбы", - говорится в сообщении.

Лавров также подчеркнул, что "МИД России поддерживает инициативы Астраханской области и будет продолжать оказывать ее руководству все необходимое содействие в деле диверсификации международных связей и расширения сотрудничества с иностранными партнерами".

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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