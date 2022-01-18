Лавров обсудил с губернатором Астраханской области сотрудничество со странами Каспия

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным рассмотрел аспекты сотрудничества региона с прикаспийскими государствами. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы затрагивались актуальные вопросы сотрудничества Астраханской области с прикаспийскими государствами и странами СНГ, тематика проведения в Астрахани VII Каспийского медиафорума и организации мотопробега "Каспий - море дружбы", - говорится в сообщении.

Лавров также подчеркнул, что "МИД России поддерживает инициативы Астраханской области и будет продолжать оказывать ее руководству все необходимое содействие в деле диверсификации международных связей и расширения сотрудничества с иностранными партнерами".