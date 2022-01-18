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Лавров обсудил с ливанским политиком ситуацию в республике

С российской стороны была подтверждена последовательная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на встрече с председателем Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валидом Джумблатом обсудил обстановку в этой арабской стране. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы подробно обсуждалось развитие ситуации в Ливане. При этом выражалась озабоченность в связи с продолжающимся глубоким социально-экономическим кризисом в этой стране, - говорится в сообщении. - С российской стороны была подтверждена последовательная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана".

В дипведомстве добавили, что на встрече акцентировалась также необходимость решения острых вопросов национальной повестки дня на основе взаимного согласия ведущих ливанских политических и конфессиональных сил исключительно в правовом поле и без иностранного вмешательства. "При обсуждении актуальной ближневосточной тематики Сергей Лавров подчеркнул неизменную приверженность России достижению комплексного и устойчивого урегулирования региональных конфликтов политико-дипломатическими методами в соответствии с имеющейся международно-правовой базой", - отметили в министерстве.

Как указали в МИД РФ, особое внимание было уделено вопросам содействия возвращению к родным очагам сирийских беженцев, более миллиона из которых находятся в Ливане.

"Были также затронуты некоторые актуальные аспекты российско-ливанского многопланового сотрудничества", - проинформировали в дипведомстве.

В тот же день углубленные консультации с Джумблатом провел спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

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Лавров, Сергей ВикторовичЛиванРоссия
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