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Посольство России в Судане предприняло необходимые меры для обеспечения своей безопасности

Как сообщили в диппредставительстве, обстановка в стране "сложная, но контролируемая"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Посольство России в Хартуме предприняло все необходимые меры по обеспечению безопасности диппредставительства.

Как сообщили во вторник ТАСС в российском посольстве, "обстановка в Судане сложная, но контролируемая".

"Имеют место быть протестные акции. По сообщениям разного рода источников есть погибшие в ходе демонстраций. Отмечаем, что российских граждан среди пострадавших нет, - информировали в диппредставительстве. - Вместе с тем посольством России в Судане предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности".

В диппредставительстве также сообщили, что диппредставительство находится в контакте с российскими гражданами, пребывающими в Республике Судан.

В понедельник в Хартуме проходили массовые демонстрации с требованиями установить контроль над вооруженными силами, фактически захватившими власть в стране. При разгоне акций протеста семь человек погибли и не менее 100 получили серьезные травмы в результате применения полицейскими огнестрельного оружия и слезоточивого газа, говорилось в заявлении Центрального комитета врачей Судана.

Позднее суданская полиция подтвердила гибель семи протестующих, возложив вину за произошедшее на организаторов протеста.

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