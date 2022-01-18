Россия призвала ЕС воздержаться от поощрения саботажа Киевом минских соглашений

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия призвала Евросоюз воздерживаться от шагов, прямо или косвенно поощряющих саботаж Киевом реализации минских соглашений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультаций в Москве замглавы МИД РФ Александра Грушко с политдиректором внешнеполитической службы Евросоюза, заместителем ее генерального секретаря Энрике Морой.

"В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту подчеркнута необходимость полного и безусловного выполнения минского "комплекса мер", являющегося безальтернативной международно-правовой основой урегулирования. Российская сторона призвала Европейский союз воздерживаться от шагов, прямо или косвенно поощряющих саботаж Киевом реализации минских договоренностей", - указали в министерстве.