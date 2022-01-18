Россия призвала расследовать гибель женщин при применении силы в конфликтах

ООН, 18 января. /ТАСС/. Россия считает недопустимыми попытки оправдать гибель женщин при неизбирательном применении силы неизбежностью так называемых побочных потерь. Об этом заявил во вторник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Серьезную озабоченность вызывают случаи убийств и ранений женщин, в том числе в результате неизбирательного или чрезмерного применения силы", - отметил он, добавив, что Россия считает "недопустимым, чтобы на подобные преступления закрывали глаза или оправдывали их совершение неизбежностью так называемых побочных потерь".

"Преступления должны быть расследованы, а виновные наказаны", - подчеркнул дипломат.