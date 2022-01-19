Захарова: заявления Псаки по посольству РФ в Киеве отражают вовлеченность США в провокацию

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы имеющихся данных, подтверждающих, что готовилась эвакуация российских дипломатов из Украины, свидетельствуют о вовлеченности Вашингтона в провокацию, подготовленную ранее газетой "Нью-Йорк Таймс". Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Это все можно характеризовать как провокативное поведение, - указала дипломат. - Мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники в СБУ (Служба безопасности Украины - прим. ТАСС), американская газета без подключения московских корреспондентов, - это одна связка".

Захарова подчеркнула, что соответствующие заявления говорят о вовлеченности США в "подготовку провокации".

При этом, как указала дипломат, "информационная спецоперация" - это только часть "большой картины". "Есть часть, связанная с медиасферой, информационной сферой, блогосферой, а есть часть, связанная с политикой и другими направлениями и другими службами, - продолжила она. - Белый дом вчера сам себя разоблачил и продемонстрировал свою вовлеченность как в материал, который был подготовлен, так и в связку с украинскими спецслужбами".

По словам Захаровой, этот инцидент вписывается в ряд "многолетних провокаций" против российских дипломатов, членов их семей и помещений представительств РФ за рубежом. "Мы написали об этом десятки дипломатических нот украинской стороне, - отметила она. - Не видеть и не знать этого в Америке не могут, раз они обладают аж такой информацией, как было вчера сказано, что же они не понимают, что творится в отношении наших дипломатических и консульских представительств, что в отношении нашего генконсульства во Львове использовались в том числе зажигательные смеси, не понимают, что такое боевики, экстремисты и радикалы? <...> На чью сторону они сейчас встают, кого они публично поощряют и будут ли они нести ответственность в случае проведения провокации на Украине?"

Ранее газета The New York Times сообщила о начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине. Комментируя эту публикацию, в МИД РФ заявили, что диппредставительство работает в штатном режиме. Позже в посольстве России на Украине заявили, что сотрудники всех дипломатических представительств РФ в стране продолжают работать в штатном режиме.