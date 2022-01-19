ЦИК наградил Косачева и Толстого медалью за содействие в организации выборов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду наградил медалью комиссии "За содействие в организации выборов" вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева и зампредседателя Госдумы Петра Толстого.

"За реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, поощрить медалью ЦИК РФ "За содействие в организации выборов" Косачева Константина Иосифовича, Толстого Петра Олеговича", - говорится в постановлении комиссии.

Кроме того, ЦИК наградил медалью за содействие в организации выборов председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина и его коллегу из профильного комитета Госдумы Леонида Слуцкого.