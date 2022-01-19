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Песков назвал обширной повестку переговоров Путина и Раиси

Большая часть дня президента РФ будет посвящена российско-иранским отношениям, отметил его пресс-секретарь

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси в среду на переговорах в Москве обсудят много важных вопросов, представляющих интерес для обеих стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Большая часть дня [президента] будет посвящена российско-иранским отношениям, с рабочим визитом прибывает в Москву президент Раиси. Состоится его беседа с Путиным, и затем контакты продолжатся в формате рабочего завтрака", - сказал Песков.

"Повестка дня весьма и весьма обширная, очень много важных вопросов, которые представляют интерес для обеих сторон", - добавил он.

В остальном у Путина на среду запланированы непубличные мероприятия, отметил пресс-секретарь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаиси, Эбрахим
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