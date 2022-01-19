Заксобрание Петербурга назначило главу аппарата ОП города членом горизбиркома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Петербургское законодательное собрание на пленарном заседании в среду назначило руководителя аппарата общественной палаты (ОП) города Ирину Артюхову членом городской избирательной комиссии, передает корр. ТАСС. Ранее в январе ее кандидатуру предложил Центризбирком России после того, как в декабре прошлого года два члена горизбиркома ушли в отставку.

"Мы приняли решение о назначении Ирины Артюховой членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса", - сказал по итогам голосования депутатов спикер заксобрания Александр Бельский. В поддержку кандидатуры Артюховой проголосовали 36 парламентариев, шесть воздержались и шесть голосовали против.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в декабре 2021 года одобрили отставку двух членов городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой, которая занимала должность зампредседателя избиркома. Оба члена комиссии подали заявления об уходе по собственному желанию. На заседании 12 января ЦИК РФ предложил избрать Артюхову членом петербургской избирательной комиссии.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее высказала мнение, что отставка Егоровой и Краснянского поможет "развитию и оздоровлению избирательной системы Санкт-Петербурга".