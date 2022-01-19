Глава Заксобрания Петербурга предложил депутатам вести прямые линии с жителями в соцсетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский на пленарном заседании в среду призвал городских парламентариев проводить прямые линии с жителями. Также он предложил создать "тепловую карту" города, отражающую наиболее острые проблемы благоустройства и городского хозяйства. В числе приоритетных направлений работы он назвал создание Молодежного парламента.

"Мы должны развивать новые формы взаимодействия и общения. Мы с вами наблюдали - совсем недавно была прямая линия президента РФ. Мы можем точно так же делать прямые линии сейчас и через сеть "ВКонтакте", и другие возможные электронные информационные ресурсы, где мы можем общаться с нашим населением достаточно открыто. <…> Понятно, что сейчас у общественных приемных на территориях работа достаточно сложная, у нас сейчас идет достаточно большой рост заболеваемости. Поэтому эти формы обязательно нужно вводить", - сказал Бельский.

Спикер также поручил публиковать на сайте заксобрания стенограммы пленарных заседаний. В настоящее время для местных жителей они доступны в формате прямой трансляции на сайте городского парламента.

"Мы с вами говорили о том, что у нас должен появиться Молодежный парламент, - продолжил он. - [Его участники] должны иметь определенные полномочия, в каких-то вопросах иметь право совещательного голоса, высказывать свою точку зрения. <…> Он должен сформироваться таким образом, чтобы здесь у нас, в парламенте, мы услышали молодежь".

Создание "тепловой карты" города

Кроме того, говоря о вопросе уборки снега в городе, Бельский поручил рабочей группе при постоянной комиссии заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам к началу следующей недели создать "тепловую карту" города, показывающую, "где у нас есть проблемы в городе, где проблемы жителей уже решены, и там, где есть проблемы - сроки решения этих проблем". Он также отметил, что карта должна отражать сферу ответственности - "кто отвечает за уборку той или иной территории: управляющая компания, комитет по благоустройству или какое-то муниципальное образование". "Важно не только выявить проблему, а понять, как и с кем мы ее будем решать. Это важно для депутатского контроля", - добавил он.

Такой же подход Бельский предложил применить для решения проблемы вывоза мусора. Ранее сообщалось, что 1 января в Петербурге началась "мусорная реформа", и "Невский экологический оператор" приступил к работе в качестве регоператора. Проблемы с вывозом отходов на новогодних праздниках сложились в основном в Калининском, Выборгском, Приморском районах и в правобережной части Невского района. Как сообщали агентству в пресс-службе регоператора, проблемы в этих районах возникли из-за смены компании-подрядчика, обеспечивающей вывоз отходов. На ситуацию повлияло и недостаточное количество мусоровозов, контейнеров на площадках. Вице-губернатор города Валерий Пикалев отмечал, что ситуация будет изучена правоохранительными органами и стабилизирована в ближайшее время.