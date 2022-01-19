Лавров и глава МИД Кот-д'Ивуара выразили готовность укреплять связи стран

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кот-д'Ивуара Кандиа Камисоко-Камара обменялись в среду поздравительными телеграммами в честь 55-летия установления дипотношений стран. Министры выразили готовность укреплять двустороннее взаимодействие, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"В послании Сергея Лаврова, в частности, дана высокая оценка традиционно дружественным российско-ивуарским связям, основанным на принципах взаимного уважения, близости подходов к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом выражена готовность к продолжению совместной работы в целях дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, поддержания устойчивого развития на Африканском континенте, - говорится в сообщении российского дипведомства. - Со своей стороны Кандиа Камисоко-Камара подтвердила неизменное стремление Республики Кот-д'Ивуар расширять взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией в различных областях в интересах народов двух стран".