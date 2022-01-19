Лавров обсудил с послами стран СНГ укрепление координации в Содружестве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на встрече с послами государств - участников СНГ обсудил вопросы укрепления дальнейшей координации в Содружестве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были подведены основные итоги многопланового сотрудничества в формате Содружества в 2021 году, намечены ключевые задачи на перспективу с акцентом на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации в СНГ, - говорится в сообщении. - Участники встречи также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам".

Как указали в дипведомстве, во встрече также принял участие председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.