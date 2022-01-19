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Россия призвала главу ГА ООН созвать брифинг об обеспечении работы организации

ООН, 19 января. /ТАСС/. Россия призывает председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллу Шахида как можно скорее созвать брифинг о важности бесперебойной работы организации в условиях коронавируса. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая на заседании Генассамблеи.

"Мы просим вас, уважаемый господин председатель, созвать в самое ближайшее время брифинг по бесперебойности работы. Мы хотели бы обсудить подробно, по какой логике Секретариат ООН дальше намерен обеспечивать работу делегаций", - сказал дипломат.

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Россия
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