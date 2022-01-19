Глава делегации РФ в Вене надеется на прорыв в переговорах с США по гарантиям безопасности

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил надежду на прорыв в переговорах между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности 21 января на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Я надеюсь, что на встрече министра Лаврова с госсекретарем Блинкеном все-таки может произойти определенный прорыв в этом направлении. Я очень надеюсь на это, на здравомыслие, на прагматизм наших американских коллег", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Гаврилов также рассчитывает, что встреча Лаврова и Блинкена 21 января приведет к письменным ответам США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. "К этому [получению ответов], наверное, придет встреча госсекретаря США и министра Лаврова", - отметил дипломат.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Москва подчеркивает, что ожидает в ближайшее время письменных ответов Запада на проекты документов. Также в МИД РФ подтвердили в среду, что прорабатывается встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Блинкеном 21 января в Женеве.