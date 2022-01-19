Полянский заявил, что РФ озабочена планами Израиля по созданию новых поселений на Голанах

ООН, 19 января. /ТАСС/. Россия в связи с планами Израиля по созданию новых поселений на Голанских высотах подчеркивает свою неизменную позицию о непризнании израильского суверенитета над данными сирийскими территориями. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Растущую озабоченность вызывают обнародованные планы по расширению поселенческого присутствия Израиля на оккупированных Голанских высотах. Речь идет не только о продвижении бюрократического согласования поселения Рамат-Трамп, о строительстве которого было объявлено еще в 2020 году, но и о создании двух новых поселений - Асиф и Матар", - сказал Полянский.

По его словам, заявленная цель Израиля удвоить количество израильтян на Голанских высотах прямо противоречит положениям Женевской конвенции 1949 года. "Подчеркиваем неизменную позицию России о непризнании израильского суверенитета над Голанскими высотами, которые являются неотъемлемой частью Сирии", - заявил он.

26 декабря в ходе выездного заседания в сельскохозяйственном поселении Мево-Хама израильское правительство утвердило региональный план развития Голанских высот. Премьер-министр Нафтали Беннет объявил о проекте строительства двух новых поселений Асиф и Матар, а также о расширении города Кацрин, на что будут выделены средства в размере 1 млрд шекелей (более $310 млн).

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в 1967 году во время Шестидневной войны. Кнессет (парламент Израиля) в 1981 году принял закон "О Голанских высотах", в одностороннем порядке провозгласив израильский суверенитет над этой территорией. Аннексия была признана незаконной 17 декабря 1981 года резолюцией 497 Совета Безопасности ООН.