В Ингушетии создали министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

МАГАС, 19 января. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о преобразовании Управления региона по обеспечению деятельности, по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в министерство. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"Управление преобразовано в Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия. Новое министерство <…> возглавляет начальник преобразованного Управления Иса Татиев", - говорится в сообщении.

Ранее глава Ингушетии подписал указ о создании в регионе министерства автомобильных дорог. Новое ведомство было преобразовано из "Ингушавтодора".