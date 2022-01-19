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В Ингушетии создали министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Его возглавляет начальник преобразованного Управления Иса Татиев

МАГАС, 19 января. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о преобразовании Управления региона по обеспечению деятельности, по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в министерство. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"Управление преобразовано в Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия. Новое министерство <…> возглавляет начальник преобразованного Управления Иса Татиев", - говорится в сообщении.

Ранее глава Ингушетии подписал указ о создании в регионе министерства автомобильных дорог. Новое ведомство было преобразовано из "Ингушавтодора".

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ИнгушетияСеверный Кавказ
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