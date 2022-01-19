Посольство РФ предупредило о рисках в связи с поставками Великобританией оружия на Украину

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Посольство России в Соединенном Королевстве предупредило в среду, что поставка вооружения Великобританией на Украину неминуемо приведет к увеличению напряженности и обострению конфликта.

"Совершенно очевидно, что поставка Великобританией смертоносного оружия Украине лишь разожжет конфликт и увеличит напряженность", - говорится в сообщении, распространенном диппредставительством в Twitter.

Ранее в среду замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что правительство Великобритании поставило несколько тысяч противотанковых управляемых ракет Украине в условиях якобы существующей "серьезной вероятности российского вторжения".

17 января министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что королевство подготовило новый пакет помощи Киеву, призванный увеличить обороноспособность Украины. По его словам, речь идет о поставках легкого противотанкового вооружения для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у границ Украины. Уоллес утверждал, что речь идет о вооружениях с малым радиусом действия, которые не имеют стратегического значения и не представляют угрозы для РФ. Он также подтвердил, что вместе с вооружениями Лондон направляет на Украину небольшую группу военнослужащих, которые проведут необходимый инструктаж для украинских солдат и офицеров, а затем вернутся в королевство.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.