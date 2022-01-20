Мишустин посетит Воронеж, где проведет совещание о развитии гражданской авиации

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин отправится в первую в наступившем году рабочую поездку. В четверг он посетит Воронеж.

Там премьер осмотрит "ряд объектов социальной и производственной сфер", сообщили в пресс-службе кабинета министров. Также в программе Мишустина совещание о развитии гражданского самолетостроения и обновлении парка гражданской авиации.

Помимо этого, у главы кабмина запланирована встреча с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Такие беседы являются традиционными для поездок председателя правительства РФ в регионы. На них обсуждается ситуация в субъекте в целом, обозначаются перспективные направления и проблемные вопросы.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов.

Предыдущие поездки

В прошедшем году Мишустин уже посещал авиационные предприятия в некоторых российских регионах. В частности, он побывал на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге, Комсомольском-на-Амуре и Иркутском авиационных заводах.

Предыдущая поездка премьера состоялась в декабре, тогда Мишустин посетил Пермский край. Во время нее глава кабинета министров осмотрел производство авиадвигателей, а также провел совещание о реализации проектов в этой сфере.