Госдума заслушает президента Ирана

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг заслушает выступление президента Ирана Эбрахима Раиси, а также обсудит во втором и, возможно, сразу в третьем чтении поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января.

Пленарное заседание Госдумы начнется с выступления президента Ирана. Раиси прибыл 19 января с официальным визитом в Россию. В среду состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, которая стала первой с момента вступления иранского политика в должность.

Также на пленарном заседании палата обсудит поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Ранее Путин поручил кабмину принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Правительство внесло соответствующее предложение в Госдуму в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Кроме этого, запланировано первое чтение законопроекта о введении административной ответственности за нарушение нормативов при обеспечении населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления этих услуг. Максимальный размер штрафа для должностных лиц составит до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 50 тыс. рублей. В случае повторного нарушения штрафы составят до 30 тыс. рублей и до 200 тыс. рублей соответственно.