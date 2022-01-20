Захарова: на Западе предпочитают не замечать растущего разгула неонацизма на Украине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Разгул неонацизма на Украине набирает размах, однако западные страны предпочитают игнорировать очевидные факты. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"К сожалению, рост неонацистских настроений на Украине не волнует ни наших западных партнеров, ни профильные международные организации", - отметила она.

В качестве примера дипломат обратила внимание на то, что на днях киевский горсовет переименовал трамвайную станцию имени генерала Николая Ватутина в честь пособника нацистов, главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича. Кроме того, известный антифашист, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что получает угрозы со стороны ультранационалистов. "И это тоже никто слышать и видеть не хочет", - резюмировала Захарова.

"Мы призываем западные страны прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, перестать содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО, а вместо этого направить усилия на побуждение киевского режима к выполнению минских соглашений и других международных обязательств", - подчеркнула официальный представитель дипведомства.

С мая 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, чьи названия напоминают о советском прошлом. В том же году горсовет Киева переименовал улицу Панфиловцев, где расположен консульский отдел посольства РФ, в улицу Добровольческих батальонов. Через год Московская площадь получила название Демеевской, Московский проспект стал проспектом Бандеры, а проспект, названный в честь генерала Николая Ватутина, получил имя Шухевича.

Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Ватутин (1901-1944) сыграл решающую роль в планировании, организации и проведении Киевской наступательной операции. 29 февраля 1944 года в стычке с бандформированием украинских националистов он был тяжело ранен и умер 15 апреля в киевском госпитале. Он похоронен в Мариинском парке в центре Киева, где в 1948 году был установлен памятник. После событий на Украине в феврале 2014 года он неоднократно осквернялся вандалами.

В новость внесены изменения (12:13 мск) - уточнения в цитате и по тексту