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Координационный совет единороссов одобрил законопроект о правилах онлайн-голосования

Согласно документу, дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных ЦИК государственных информсистем

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Координационный совет фракции "Единая Россия" в четверг поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила пресс-служба фракции.

"Также поддержана инициатива "Единой России" о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая предусматривает защиту сведений и персональных данных, которые должны оставаться тайными", - говорится в сообщении.

Во фракции отметили, что данный законопроект разрабатывался совместно с Центризбиркомом.

Поправки предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Согласно законопроекту, дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных ЦИК государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме РФ будет принимать Центризбирком.

Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин.

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