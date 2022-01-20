Матвиенко вручила первому президенту Татарстана медаль "Совет Федерации. 25 лет"

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Казань, чтобы лично поздравить первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева с 85-летним юбилеем и вручить ему памятную медаль. Об этом сообщает в четверг пресс-служба президента республики.

"С 1994 года по 2000 год вы были членом Совета Федерации. Это была новая верхняя палата, которая только становилась. И главы регионов, председатели законодательных собраний, которые тогда входили в состав Совета Федерации, они задали тон верхней палате Федерального Собрания, как палаты регионов. И мы об этом помним. Я вас искренне благодарю за все, что вы сделали", - сказала Матвиенко на встрече с Шаймиевым.

Также она вручила Шаймиеву памятную медаль к 25-летию Совета Федерации.

Совет Госдумы принял решение о награждении первого президента республики почетной грамотой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что вклад Шаймиева в развитие Татарстана заслуживает уважения. "Во многом благодаря вашему авторитету, профессионализму и опыту в Татарстане созданы условия для решения социально-экономических задач и улучшения качества жизни людей. Регион добился значительных успехов и продолжает наращивать свой потенциал", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Кроме того, с юбилеем Шаймиева поздравили представители духовенства региона. "Муфтий Татарстана и митрополит Казанский и Татарстанский одними из первых приехали поздравить Государственного советника. Они поблагодарили Минтимера Шаймиева за бесценный вклад, который он вносит в сохранение наследия. Митрополит Казанский и Татарстанский зачитал поздравление от имени Святейшего Патриарха. А муфтий Татарстана вручил орден Марджани", - сообщает пресс-служба.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил заслуги Шаймиева в создании условий для мирного существования людей разных культур и религий. "Сегодня республика процветающий регион, в котором сложились добрососедские отношения разных национальностей и религиозных убеждений. Признателен вам за содействие в воссоздании исторического Собора Казанской иконы Божией Матери, который я имел возможность освятить в прошлом году", - говорится в поздравлении, зачитанном митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

Поздравления от правительства

Также заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Казань, чтобы передать поздравления от имени председателя правительства России Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Кроме того, с поздравлениями в республику прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента РФ Игорь Комаров. С юбилеем Шаймиева поздравил также председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

О Шаймиеве

20 января 2022 года Шаймиеву исполняется 85 лет. Первый президент Республики Татарстан, Герой труда РФ родился 20 января 1937 году в д. Аняково Актанышского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). Впервые был избран на пост главы республики 12 июня 1991 года, получив 70,6% голосов избирателей (выборы проводились на безальтернативной основе). Занимал этот пост до 2010 года. В феврале 2010 года Шаймиев стал председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана (фонд "Возрождение"), созданного по его инициативе. Является государственным советником Татарстана.