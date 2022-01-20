Кремль пока не комментирует информацию о предстоящем визите премьера Венгрии в РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кремль пока не комментирует информацию о предстоящем визите в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом журналистам заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД республики Петер Сийярто сообщил, что Орбан планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 1 февраля.

"Наверное, нужно пока в наш МИД [с этим вопросом] обратиться. Мы своевременно вас проинформируем", - ответил Песков на просьбу подтвердить эту информацию.