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Кремль пока не комментирует информацию о предстоящем визите премьера Венгрии в РФ

Глава МИД республики Петер Сийярто сообщил ранее, что Виктор Орбан планирует посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным 1 февраля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кремль пока не комментирует информацию о предстоящем визите в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом журналистам заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД республики Петер Сийярто сообщил, что Орбан планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 1 февраля.

"Наверное, нужно пока в наш МИД [с этим вопросом] обратиться. Мы своевременно вас проинформируем", - ответил Песков на просьбу подтвердить эту информацию.

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