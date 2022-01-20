Песков: в ЦАР есть военные советники из РФ, но Москва не вмешивается в дела этой страны

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские военные советники находятся в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), но Москва не вмешивается во внутренние дела этой страны, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас с Центрально-Африканской Республикой реализуются отношения на различных уровнях, там, действительно, есть наши военные советники, это так. Но какое-то участие [Москвы] во внутренних процессах в ЦАР невозможно, и об этом речь не идет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о числе российских военных специалистов в этой республике.