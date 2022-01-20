Мельниченко считает, что увеличение числа сельских старост усилит эффект реформы МСУ

ТАСС, 20 января. Появление старост в большинстве населенных пунктов поможет эффективнее выстраивать коммуникацию населения с муниципальной властью после реформы местного самоуправления (МСУ), которая инициирована новым законопроектом. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе круглого стола, посвященного обсуждению данного законопроекта.

"Неплохие предложения в части института старост. Староста, который выдвинут населением, назначенный главой муниципального округа, [может] получить возможность работать на возмездной основе - денежное вознаграждение по контракту. Таким образом, практически в каждом населенном пункте мы получаем представителей органов местного самоуправления и организуем практически ежедневную связь населения с исполнительным органом местного самоуправления", - сказал Мельниченко, добавив, что этот механизм можно учесть при рассмотрении законопроекта.

Еще одной возможностью настроить коммуникацию населения с властью может стать создание территориальных управлений, которые будут представлять муниципальную власть на местах, считает глава Узловского района Тульской области, член Госсовета Российской Федерации Марина Карташева. "В приоритете преобразования муниципальных округов - сохранение исторически сложившихся особенностей расположения представителей органов местного самоуправления в поселениях, то есть образование теруправлений. Жители не должны остаться один на один с проблемой", - отметила Карташева.

Мельниченко поддержал ее предложение, добавив, что реформа МСУ способна "вдохнуть вторую жизнь" в территориальные органы самоуправления (ТОС).

Правила работы старост в населенных пунктах прописаны в законе об общих принципах организации местного самоуправления в России. Согласно ему, старосту сельского населенного пункта назначает представитель органа муниципального образования, при этом старосте запрещено замещать государственную или муниципальную должности.

Новый законопроект об общих принципах организации МСУ

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Как сообщила пресс-служба профильного думского комитета по госстроительству и законодательству, законопроект в том числе "предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления", что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.

Законопроектом установлено, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения. Иными словами, в основе организации власти на местах будет заложен принцип привязки к населению, отмечают в комитете. При разделении округов сохраняются такие критерии, как доля проживающего в них населения.