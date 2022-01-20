В Дагестане создадут аппарат помощников и советников главы региона

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Аппарат помощников и советников главы региона создадут в Дагестане. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы республики.

"Указом главы республики [Сергея Меликова] предусмотрено образование аппарата помощников и советников главы Республики Дагестан, который сконцентрируется на повышении эффективности решения вопросов в сфере здравоохранения, социального развития, культуры, молодежной политики, а также правоохранительной деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, одновременно создается отдел мониторинга и анализа реализации национальных проектов правительства региона ("проектный офис"), который будет обеспечивать обобщение и анализ всей информации о реализации национальных проектов в республике, информировать руководство правительства о результатах их реализации.

"В качестве нового подразделения принято решение создать отдел общественных проектов администрации главы и правительства Республики Дагестан. Данный отдел будет обеспечивать сопровождение значимых общественных инициатив и общереспубликанских мероприятий", - добавили в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе, контрольно-финансовое управление главы Республики Дагестан переименовано в контрольное управление руководителя региона. "Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации главы и правительства Дагестана - в отдел администрации главы и правительства республики по вопросам гражданской обороны и взаимодействия с правоохранительными органами", - заключили в пресс-службе.