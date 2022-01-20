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Комиссия ОБСЕ насчитала более 3 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе в 2022 году

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что "свыше 20 декларативных заявлений о приверженности прекращению огня, объявленных после подписания комплекса мер, так и не привели к установлению устойчивого режима тишины"

ВЕНА, 20 января. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ насчитала более 3 тыс. нарушений прекращения огня на востоке Украины с начала года. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета это структуры в Вене.

По словам дипломата, свыше 20 декларативных заявлений о приверженности прекращению огня, объявленных после подписания комплекса мер, так и не привели к установлению устойчивого режима тишины. С начала текущего года СММ насчитала "уже свыше 3 тыс. нарушений режима прекращения огня", констатировал Лукашевич.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Теги
УкраинаРоссияЛукашевич, Александр Казимирович
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