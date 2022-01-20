Гаврилов: РФ делает все возможное, чтобы не допустить провокации Украины на границе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия предпринимает все необходимые меры для того, чтобы предотвратить провокации со стороны украинских сил на границе. Об этом в четверг заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала RT.

"Могут быть провокации на границе со стороны украинских сил. Мы пытаемся предотвратить их, мы делаем все возможное, чтобы предотвратить подобные ситуации. Это было заявлено всеми на всех уровнях в России", - сказал он.

По словам Гаврилова, руководство Украины использует спекуляции о якобы готовящемся нападении России в качестве инструмента воздействия на позицию Москвы. "На всех уровнях было сказано, что мы не нападаем на Украину. Нам не нужно этого. Это пропаганда для того, чтобы иметь хорошую переговорную позицию перед началом реальных переговоров. Я считаю, что это блеф. Они обвиняют Россию во всем, что бы ни происходило. Но мы официально отвечаем - нет, мы этого не делаем", - резюмировал он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.