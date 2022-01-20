Гаврилов: РФ с оптимизмом ждет встречи Лаврова и Блинкена в Женеве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москва готова к непредвиденному развитию событий, но рассчитывает на положительные результаты встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве, заявил в четверг руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, российская сторона настроена оптимистично. "Мы всегда готовы к непредвиденному развитию событий, но надеемся на лучшее", - сказал он в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос об уверенности России в том, что Соединенные Штаты пойдут на уступки.

Гаврилов подчеркнул, что РФ обозначила свою позицию партнерам и теперь ждет их ответ. "Я думаю, что прагматизм и рассудительность американской стороны сыграют ключевую роль в текущих переговорах", - отметил он.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.