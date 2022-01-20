Слуцкий: в Конгрессе США накручивают образ внешнего врага ради политических очков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Внесение в Конгресс США очередного законопроекта о санкциях в отношении РФ призвано отвлечь внимание от внутренних американских проблем и обусловлено "погоней за политическими очками". Такое мнение в четверг в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Всегда интересно, задумываются ли о последствиях авторы подобных инициатив и насколько погружены конгрессмены в российско-американскую и международную повестку?" - написал Слуцкий, напомнив, что президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Джо Байденом в конце декабря указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения санкций.

"Или все это входит в общий план по нагнетанию антироссийской истерии и заматыванию переговоров по гарантиям безопасности?" - добавил депутат.

По словам главы комитета, чтобы "отвлечь внимание от внутренних проблем и в погоне за политическими очками усиленно накручивается образ внешнего врага". "Только к реальной ситуации это не имеет никакого отношения", - добавил он.

Слуцкий также заметил, что именно "политика США на Ближнем Востоке породила сначала ИГИЛ, а затем "Джебхат ан-Нусру" (террористические организации, запрещенные в РФ)", с боевиками которых РФ ведет борьбу в Сирии. "Так что спонсором международного терроризма точно является не Россия. Но не будем показывать пальцем…", - резюмировал он.

Республиканцы в Конгрессе США предложили законопроект, предусматривающий "объявление Российской Федерации государством - спонсором терроризма и объявление поддерживаемых Россией вооруженных формирований украинского региона Донбасс иностранными террористическими организациями". Проект предусматривает введение санкций против российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов.

Документ опубликовала на своем сайте газета The Washington Post на сайте Конгресса США отмечается, что законопроект поступил на рассмотрение.