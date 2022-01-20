Лавров и глава МИД Финляндии обменялись посланиями по случаю 30-летия дипотношений

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летней годовщины со дня подписания договора об основах отношений между двумя странами.

"Этот документ определил базовые принципы сотрудничества России и Финляндии, открыл качественно новый этап российско-финляндского добрососедства - эпоху равноправного взаимодействия во имя строительства мирной и единой Европы", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Стороны отметили, что благодаря заложенному договором прочному фундаменту, последовательно укреплявшемуся целенаправленной работой сторон, сегодня отношения между Россией и Финляндией отличаются конструктивным подходом к налаживанию и укреплению многоплановых обоюдовыгодных связей.

"Они включают в себя регулярный диалог на высшем и высоком уровнях, плотную совместную работу по линии Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, отраслевых министерств и ведомств, плодотворное взаимодействие на площадках региональных форумов Севера Европы и Арктики, активные прямые контакты между регионами, городами-побратимами, общественными организациями, учреждениями культуры, предприятиями, гражданами", - добавили в МИД.

В российском дипведомстве указали, что "важным фактором обеспечения доверия, а также стабильности в отношениях между нашими странами и на европейском континенте в целом остается закрепленное договором обязательство не использовать или не разрешать использовать свою территорию для агрессии против другой стороны". "Сегодня это звучит как никогда актуально", - заключили в МИД РФ.