Президент Ирана завершил программу визита в Москву и отбыл из России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси завершил программу рабочего визита в Москву и покинул Россию. Об этом ТАСС сообщили в четверг в посольстве Ирана в Москве.

"Посольство может подтвердить, что президент Ирана завершил свою программу в рамках визита в Москву и покинул Российскую Федерацию", - сообщили в диппредставительстве республики.

Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Россию 19 января. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным стала первой с момента вступления иранского политика в должность. В четверг Раиси выступил в Госдуме.