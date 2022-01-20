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Президент Ирана завершил программу визита в Москву и отбыл из России

Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным стала первой с момента вступления иранского политика в должность

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси завершил программу рабочего визита в Москву и покинул Россию. Об этом ТАСС сообщили в четверг в посольстве Ирана в Москве.

"Посольство может подтвердить, что президент Ирана завершил свою программу в рамках визита в Москву и покинул Российскую Федерацию", - сообщили в диппредставительстве республики.

Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Россию 19 января. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным стала первой с момента вступления иранского политика в должность. В четверг Раиси выступил в Госдуме.

Теги
ИранРоссияРаиси, Эбрахим
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