Постпред РФ при ЕС считает НАТО инструментом прошлого века

РИМ, 20 января. /ТАСС/. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал НАТО инструментом XX века.

"НАТО - это инструмент XX века, а мы живем в XXI. Москва не возражает против расширения ЕС, поскольку он не представляет непосредственных рисков для национальной безопасности России, в то время как расширение НАТО представляет", - отметил Чижов в опубликованном в четверг интервью итальянскому агентству ANSA.

Отвечая на вопрос о реакции России на возможное присоединение Украины к ЕС российский дипломат указал, что о такой вероятности можно будет рассуждать только тогда, когда нынешнее положение дел в этой стране нормализуется. "Украина - страна в глубоком кризисе, и в каком виде она выйдет из этого кризиса, пока неизвестно. В настоящее время мне трудно представить, что ЕС примет Украину в том состоянии, в котором она находится", - сказал Чижов.