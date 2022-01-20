Чижов: время для заседания Совета Россия - ЕС пришло, но нужна политическая воля Брюсселя

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. РФ готова в любой момент возобновить заседание Совета Россия - ЕС, но для этого нужно, чтобы Брюссель накопил достаточное количество политической воли. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

"В любой момент, пожалуйста. Мы готовы. В нашем случае с ЕС не просто Совет Россия - ЕС, а целая структура была, были саммиты два раза в год. Был постоянный совет партнерства на министерском уровне, на уровне как министров иностранных дел, так и других. Пока что этого нет", - сказал он.

"Давно пора, как говорится, но для этого Евросоюз должен, я бы так политкорректно выразился, накопить достаточное количество политической воли. Но за нами дело не станет. Где нас найти - хорошо известно", - указал Чижов.