Посол РФ: Москва не боится санкций Оттавы из-за ситуации на российско-украинской границе

ОТТАВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство России не боится возможных очередных санкций со стороны Канады из-за ситуации на российско-украинской границе. Об этом в четверг заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в эфире канадского телеканала CTV.

"Мы считаем, что санкции никогда не работают и никогда не будут работать в отношении такой страны, как Россия", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет делать Москва, если Оттава введет в отношении нее очередные санкции. - Откровенно говоря, в правительстве России никого больше не волнуют западные санкции, так как они не работают, они не кусают и не оказывают никакого существенного влияния [на российскую экономику]". Степанов подчеркнул, что попытки западных стран, в том числе Канады, использовать экономические меры, чтобы "заставить РФ предпринимать те или иные шаги на международной арене, являются просто иллюзией".

В четверг глава канадского МИД Мелани Жоли, находящаяся в Брюсселе, сообщила, что Оттава может ввести в отношении РФ новые санкции, если российские войска перейдут российско-украинскую границу.

Поставка оружия на Украину

Степанов добавил, что поставки летальных вооружений на Украину со стороны Канады лишь усугубят внутренний конфликт в этой европейской стране.

"Наша позиция заключается в том, что отправка любого оружия в такие страны, как Украина, которые находятся в состоянии гражданской войны, не способствует любым мирным инициативам, - сказал он, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция Москвы на поставки летального оружия Оттавой на Украину. - Это только разжигает конфликт и стимулирует "горячие головы" в Киеве, у которых есть иллюзии, что они могут начать военную операцию и силой забрать восточные части Украины".

Посол также прокомментировал возможное усиление канадского военного контингента на Украине, который, по заверениям Оттавы, занимается обучением украинских военных. По его словам, Москву беспокоит то, что, по данным канадских СМИ, среди обученных ими людей были десятки бойцов праворадикального полка "Азов" (переформирован в организацию "Национальный корпус"). "Чем меньше будет иностранных военных на Украине, тем больше шансов на дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины", - добавил дипломат. Посол также подчеркнул, что Россия в настоящее время проводит регулярные военные учения у своих западных границ и у нее "нет никаких намерений вторгаться на Украину" и "нет никаких намерений по созданию таких ситуаций, которые могут привести к конфликту в этом регионе".

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.