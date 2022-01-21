{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ: региональные выборы в Венесуэле послужили стабилизации политического процесса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Состоявшиеся в ноябре 2021 года региональные выборы в Венесуэле послужили политической стабилизации в стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Письменные ответы министра на вопросы СМИ опубликованы в пятницу на сайте министерства.

"Выборы в Венесуэле, несомненно, послужили стабилизации политического процесса. Голосование прошло в строгом соответствии с Конституцией Венесуэлы и национальным законодательством при сопровождении международных наблюдателей из 55 стран, включая Россию, а также от ООН и ЕС. Участие в электоральном процессе широкого спектра оппозиционных сил во многом стало возможным благодаря состоявшимся в Мексике переговорам между правительством Венесуэлы и унитарной платформой", - отметил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия
МИД РФ назвал давлением слова Столтенберга о готовности принять в НАТО Финляндию и Швецию
Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование РФ к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается этих стран, указал глава МИД Сергей Лавров
Читать полностью