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Протесты в Казахстане

МИД РФ получает ноты иностранных посольств с благодарностью за вывоз граждан из Казахстана

В ведомстве отметили, что при первых сообщениях о событиях в Казахстане был обеспечен круглосуточный мониторинг обстановки, возможных рисков и угроз безопасности граждан РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Иностранные посольства продолжают направлять в МИД РФ ноты с благодарностью за помощь по вывозу граждан из Казахстана во время кризиса. Об этом говорится в распространенных в пятницу ответах российского дипведомства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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"Признательны коллегам из Минобороны России и всех других ведомств за эффективное взаимодействие и слаженную совместную работу в сложнейших условиях. Продолжаем получать письма от наших граждан и ноты посольств зарубежных стран с благодарностью за оказанную помощь", - отметили в министерстве.

"Обеспечили поддержку вывоза самолетами военно-транспортной авиации Минобороны граждан стран - членов ОДКБ, а также Австрии, Венгрии, Бельгии и Греции (к нам обратились дипмиссии этих государств). На аэродром Чкаловский направлялись дежурные группы МИД России для содействия в решении срочных организационных, дипломатических и визовых вопросов, в том числе с учетом прибытия спецрейсов в вечернее и ночное время. Специалистами Роспотребнадзора и Минздрава России в Чкаловском был обеспечен санитарно-эпидемиологический контроль пассажиров", - сообщили в МИД.

Там подчеркнули, что при первых же тревожных сообщениях о событиях в Казахстане был обеспечен круглосуточный мониторинг обстановки, возможных рисков и угроз безопасности граждан РФ. "Многие россияне приехали в эту страну в период новогодних отпусков и каникул на отдых или к родственникам", - говорится в ответах дипведомства.

Специалисты департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ обработали более 3 тыс. обращений, поступивших на круглосуточную горячую линию. Эта деятельность выстраивалась в условиях ограничений мобильной и стационарной телефонной связи, доступа к интернету в Казахстане. В МИД РФ указали, что на особом контроле находилась ситуация с малолетними детьми и школьниками. В частности была оказана помощь в скорейшем возвращении домой детской спортивной команды Екатеринбурга, юношеской сборной Челябинской области по конькобежному спорту.

"Благодаря оперативным усилиям наших военных удалось в сжатые сроки наладить авиамост для возвращения российских граждан самолетами Минобороны в Россию. В результате беспрецедентной по своим масштабам воздушной операции с 9 по 12 января удалось без сбоев и происшествий вывезти около 2,5 тыс. человек", - заключили в министерстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссияПротесты в Казахстане
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