МИД РФ рассчитывает на сотрудничество с Пакистаном на форуме "Россия - исламский мир"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает на дальнейшее активное сотрудничество с Пакистаном на профильных форумах, включая Группу стратегического видения "Россия - исламский мир". Об этом говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Нас тревожат как проявления религиозной нетерпимости, так и уничижительное отношение к исламу, христианству, другим конфессиям под прикрытием права на свободу слова и творчества. Близость позиций Москвы и Исламабада по этому вопросу создает хорошую основу для нашего плодотворного взаимодействия с Исламской Республикой Пакистан как одной из наиболее авторитетных стран исламского мира, - отметили в дипведомстве. - Рассчитываем на дальнейшее активное сотрудничество на профильных форумах, включая Группу стратегического видения "Россия - исламский мир".

В МИД России добавили, что Россия "с уважением относится к религиозным чувствам верующих и считает необходимым прилагать усилия для обеспечения свободы вероисповедания".

"В России не допускается оскорбление религиозных чувств верующих. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за подобные действия предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Согласно принципу разделения властей, принятие каких-либо дополнительных законов, в том числе в этой сфере, относится к компетенции парламента - Государственной думы и Совета Федерации", - отметили в МИД РФ.

Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году после того, как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.