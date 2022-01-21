МИД: РФ будет усиливать давление на инициаторов блокады Кубы вплоть до полной ее отмены

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия продолжит указывать на ущербность линии Вашингтона по блокаде Кубы и будет вместе со странами-единомышленниками усиливать давление на инициаторов блокады вплоть до полного снятия незаконных санкций. Об этом говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Несмотря на все усилия мирового сообщества, США продолжают игнорировать предписания резолюций Генассамблеи ООН и рекомендации ее генерального секретаря. Линия официального Вашингтона в отношении Кубы может быть квалифицирована как классический пример применения двойных стандартов и пренебрежения нормами международного права. Со своей стороны продолжим указывать на ущербность этой политики США. Совместно со странами-единомышленниками будем усиливать давление на инициаторов блокады вплоть до полного и безусловного снятия незаконных ограничительных мер в отношении Кубы", - указали в министерстве.

О давлении США

В дипведомстве подчеркнули, что российская делегация в ООН проводит последовательную линию на оказание международного давления на США с целью "безотлагательного и безусловного прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы". Генассамблея ООН регулярно осуждает односторонние меры США против Кубы и призывает отказаться от такого рода деструктивной политики, добавили в МИД.

Как напомнили в министерстве, одноименная резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год, при этом неизменно ставится делегацией США на голосование. "В соответствии с положениями указанной резолюции Генеральный секретарь ООН раз в год выпускает доклад, в котором содержится актуализированный обзор односторонних мер США в отношении Кубы и их последствий для экономики страны, а также даются рекомендации снять блокаду в кратчайшие сроки. Российская Федерация каждый раз представляет свой вклад в упомянутый доклад, а также выступает в поддержку положений резолюции в ходе общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН", - указали в МИД РФ.

"Выражаем сожаление в связи с позицией стран, которые взяли курс на безоговорочную поддержку откровенно деструктивной политики США в отношении Кубы. Такая линия противоречит обязательствам в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой односторонним экономическим мерам дается однозначно негативная оценка", - подчеркнули в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, такого рода действия не сообразуются с принципами гуманности и обеспечения прав человека, о приверженности которым заявляют поддерживающие США страны. "Трагические последствия блокады для населения Кубы являются общепризнанным фактом, который подробно описывается в докладах Генерального секретаря ООН. Рассчитываем, что партнеры внимательно изучат эти данные накануне следующего голосования по резолюции и будут руководствоваться ими при определении своей позиции", - заключили в МИД РФ.