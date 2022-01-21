МИД РФ: политика США по "двойному сдерживанию" России и КНР анахронична и бесперспективна

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вашингтон должен понять, что политика "двойного сдерживания" Москвы и Пекина абсолютно анахронична и не имеет хороших перспектив для США. Об этом говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Нашим американским коллегам пора понять, что принятая Вашингтоном на вооружение политика "двойного сдерживания" Москвы и Пекина абсолютно анахронична и не имеет хороших перспектив для США. Куда большую пользу и себе, и всему миру американцы принесут, если откажутся от аррогантной заявки на глобальное доминирование и приступят к равноправному честному диалогу с Россией, Китаем и другими крупнейшими игроками, нацеленному на поиск сбалансированных решений актуальных проблем международной безопасности и развития. Мы к такой работе готовы", - отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что российско-китайские связи развиваются поступательно, а отношения Москвы и Пекина "самоценны и не зависят от мировой политической конъюнктуры", стороны выстраивают их на основе уважения суверенитета, особенностей политической культуры и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"Принципиально важное значение имеет то, что у Москвы и Пекина близкие или совпадающие подходы к решению ключевых международных проблем. Благодаря этому наши страны играют стабилизирующую роль в мировой политике", - указали в МИД РФ.

"Российско-китайское стратегическое партнерство развивается в контексте объективной исторической логики с учетом имеющегося у двух государств огромного совокупного потенциала. Также нельзя забывать о наличии устойчивого общественного консенсуса в России и Китае по вопросу перспектив, масштабов и глубины двустороннего сотрудничества", - заключили в российском дипведомстве.