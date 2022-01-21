В посольстве России возмущены планами сноса в Вильнюсе недостроенного Дома Москвы

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Российское посольство выразило свое возмущение планами Вильнюсской мэрии снести в столице недостроенный Дом Москвы. Соответствующее сообщение диппредставительство разместило в пятницу на своей странице в Twitter.

"Возмущены бесцеремонным заявлением мэра Вильнюса о желании снести здание Дома Москвы", - говорится в тексте.

На своей странице в Facebook мэр столицы Ремигиюс Шимашюс сообщил в четверг о том, что недостроенное здание будет снесено. В характерном для себя стиле он написал, что "проект пропагандисткой машины закрывается, не успев открыться", что Дом Москвы чужероден Вильнюсу с точки зрения и архитектурного стиля, и геополитических интересов.

"Вместо заботы о реальных нуждах горожан, включая уборку снега на обледеневших улицах, градоначальника мучают страхи перед мнимой российской угрозой от недостроенного культурного центра", - подчеркнуло посольство.

В сентябре 2021 года Высший административный суд Литвы отклонил жалобу публичного учреждения "Московский центр культуры и бизнеса "Дом Москвы в Вильнюсе" на решение Вильнюсского окружного административного суда, который оставил в силе отказ столичного муниципалитета на завершение стройки. В административном суде первой инстанции в июле 2020 года было принято решение оставить в силе отказ администрации Вильнюсского самоуправления на завершение проекта. Судебная инстанция указала, что руководствовалась рекомендациями департамента государственной безопасности Литвы, который был привлечен к разбирательству в качестве третьей стороны. Департамент заявил, что объект якобы несет потенциальную угрозу безопасности страны.

Дом Москвы - многофункциональный культурный и общественный центр - был практически построен еще несколько лет назад, но завершить объект не удавалось. В 2016 году с подачи городских властей госинспекция по планированию территорий и строительству обратилась в суд. Ведомство утверждало, что возведение Дома Москвы ведется с нарушениями технического регламента.