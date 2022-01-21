Постпред РФ: западные страны нацелены на скорое завершение переговоров по ядерной сделке

ВЕНА, 21 января. /ТАСС/. Западные участники переговоров по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе считают необходимым скорейшим образом их финализировать. Об этом сообщил в пятницу возглавляющий российскую делегацию на венских переговорах постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Участники СВПД (без Ирана) и США встретились, чтобы оценить положение дел на венских переговорах. Западные коллеги, как они это делают публично, подчеркнули необходимость скорейшего завершения переговоров. Россия разделяет осознание срочности, но против искусственных сроков", - написал Ульянов в Twitter.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Ульянов сообщал, что в рамках восьмого раунда переговоров в Вене идут интенсивные неформальные консультации, в ходе которых наблюдается прогресс. Работа продолжается по отмене санкций США против Ирана, по ядерным вопросам и очередности шагов по восстановлению СВПД, пояснял постпред РФ.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) 27 декабря 2021 года стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.