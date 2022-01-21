Эксперт: необходим четкий алгоритм общественного контроля за ДЭГ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод считает, что необходимо четко прописать алгоритм общественного контроля за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Об этом он сообщил в пятницу в ходе слушаний в Общественной палате РФ по законопроекту о единых правилах применения ДЭГ.

Брод отметил, что с каждыми новыми выборами фиксируется рост популярности этой формы голосования. "Очень важно, что теперь на законодательном уровне закрепляется механизм реализации ДЭГ. Я согласен с коллегами в том, что необходимо очень четко прописать алгоритм действий по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием", - сказал Брод.

По его словам, эксперты ассоциации на выборах находились в контакте с общественными штабами в регионах, серьезных сбоев в ходе реализации ДЭГ не наблюдали. "Я считаю, что с участием специалистов по IT-технологиям, экспертами в этой сфере нам в самое ближайшее время нужно доработать имеющийся опыт в регионах, внести новые предложения в виде рекомендаций, дорожной карты для общественных палат, для общественных штабов, экспертных сообществ", - добавил Брод.

О законопроекте

Депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин в декабре внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить единые правила проведения ДЭГ для всех регионов и на выборах всех уровней. Согласно документу, онлайн-голосование может проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме РФ будет принимать Центризбирком.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что комиссия на выборах в 2022 году планирует немного расширить применение ДЭГ. По ее словам, выбор регионов для проведения онлайн-голосования будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям Центризбиркома. На выборах в сентябре 2021 года система ДЭГ применялась в семи регионах РФ - Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.