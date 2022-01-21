Лавров: тема военной инфраструктуры РФ в Венесуэле на встрече с Блинкеном не обсуждалась

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном на встрече в Женеве в пятницу вопрос возможности размещения российской военной инфраструктуры в Венесуэле и на Кубе.

"Мы этой темы сегодня не касались", - сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров с Блинкеном.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI заявил, что Россия может провести мероприятия по линии Военно-морского флота, если Соединенные Штаты будут провоцировать Москву и продолжать оказывать военное давление на РФ. Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например в Венесуэле или на Кубе, Рябков заявил, что не хочет "ничего подтверждать", но при этом добавил, что "ничего исключать здесь" тоже не будет.