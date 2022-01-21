Лавров: реакция Москвы на документы Госдепа о "дезинформации" по Украине уже последовала

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Документы, подготовленные Госдепартаментом США накануне встречи в Женеве и касающиеся так называемой российской дезинформации по Украине, невозможно читать, реакция Москвы на них уже последовала. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Эти бумаги, которые Госдепартамент специально готовил к сегодняшней встрече, их читать невозможно. Но у нас есть специальное подразделение, которое возглавляет официальный представитель министерства, они обязаны все это изучать. И реакция уже последовала", - сказал министр.

По словам Лаврова, достаточно наугад открыть любую страницу документа, чтобы понять, что он не выдерживает никакой критики. "И в большинстве случаев это чистая ложь", - подчеркнул он.

20 января Госдепартамент США опубликовал на своем сайте примеры приписываемой РФ "дезинформации", а также доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в "дезинформации и пропаганде". По версии американского внешнеполитического ведомства, Москва "создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы". В 33-страничном докладе Госдеп утверждал, что RT и Sputnik "играют решающую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики".