Лавров: страны Запада продолжают пытаться осваивать новые зоны влияния

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Действия стран Запада и НАТО показывают, что они пытаются осваивать новые зоны влияния. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"На тех же западных Балканах пытаются еще остающиеся вне Евросоюза и НАТО страны запихать туда всеми правдами и неправдами. Отговаривают напрямую от того, чтобы эти страны имели тесные отношения с Россией и с Китаем. Это разве не попытка навязать свою зону влияния? Зоны влияния существуют, прежде всего благодаря той политике, которую колониальные державы проводили, и когда состоялась деколонизация им очень не хотелось эти зоны влияния терять", - отметил министр.

По словам Лаврова, Россия не претендует на зоны влияния, но действия НАТО по отношению к Украине "однозначно показывают, что альянс рассматривает эту страну как зону своего влияния".