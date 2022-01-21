Лавров: РФ следит за инициативами ЕС по обеспечению стратегической автономии объединения

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Россия внимательно наблюдает за попытками Европейского союза заняться обеспечением своей стратегической автономии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Я знаю, что президент [Франции Эмманюэль] Макрон - наиболее последовательный сторонник способности ЕС быть более значимым международным игроком, включая обеспечение так называемой стратегической автономии ЕС. Сейчас там разрабатывается один из документов в этом направлении под названием "Стратегический компас". Конечно, мы следим за этим", - отметил Лавров.

Он добавил, что не слышал о том, чтобы Макрон предлагал что-либо создать против России, отстаивая необходимость стратегической автономии Евросоюза. "Здесь по-моему какое-то недопонимание", - сказал министр.

"Там [в Евросоюзе] очень сильное влияние тех самых русофобов, которые, как нас уверяли, как только вступят в НАТО и в Евросоюз, успокоятся. Они не успокоились, они только раззадорились", - заключил глава МИД РФ.