МИД РФ сообщил, что дат и конкретных планов по новой встрече Лаврова и Блинкена нет

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Конкретных планов и дат проведения новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена нет. Об этом заявили в пятницу ТАСС в российском дипведомстве.

Письменные ответы США и новая встреча Лаврова и Блинкена. Итоги переговоров в Женеве

"Никаких планов, дат или даже разговоров на этот счет (новой встречи Лаврова и Блинкена - прим. ТАСС) нет. Ждем письменных ответов [на предложения о гарантиях безопасности] от американской стороны", - сообщил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

"Откуда это взяли СМИ - не знаем", - добавили в МИД РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что новая встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США может состояться уже в феврале.

Лавров в пятницу сообщил журналистам, что прошедшие переговоры были промежуточными и что следующая встреча РФ и США на этом же уровне состоится после того, как Вашингтон предоставит в письменном виде ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.