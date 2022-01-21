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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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МИД РФ сообщил, что дат и конкретных планов по новой встрече Лаврова и Блинкена нет

В СМИ ранее появилась информация, что новая встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США может состояться в феврале

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Конкретных планов и дат проведения новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена нет. Об этом заявили в пятницу ТАСС в российском дипведомстве.

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"Никаких планов, дат или даже разговоров на этот счет (новой встречи Лаврова и Блинкена - прим. ТАСС) нет. Ждем письменных ответов [на предложения о гарантиях безопасности] от американской стороны", - сообщил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

"Откуда это взяли СМИ - не знаем", - добавили в МИД РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что новая встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США может состояться уже в феврале.

Лавров в пятницу сообщил журналистам, что прошедшие переговоры были промежуточными и что следующая встреча РФ и США на этом же уровне состоится после того, как Вашингтон предоставит в письменном виде ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБлинкен, ЭнтониПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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